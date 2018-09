Fiorentina-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Fiorentina-Spal, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina e Spal scenderanno in campo alle ore 18 per affrontarsi nel terzo anticipo della quinta giornata di Serie A. Per la Fiorentina si tratta della terza partita in una settimana dopo quella di Napoli di sabato scorso, e dopo il recupero di mercoledì della prima giornata di Serie A a Genova contro la Sampdoria. La Spal arriva nel migliore nei modi alla sfida di Firenze: 3 vittorie in 4 giornate e 9 punti in classifica a pari merito con il Napoli di Ancelotti. Un inizio scoppiettante per la squadra di Semplici che ha perso solamente sul campo del Torino per 1-0 alla terza giornata.

Considerate le posizioni in classifica, Fiorentina–Spal è a tutti gli effetti uno scontro diretto a questo punto del campionato. Nel caso di successo da parte di una delle due squadre, si aprirebbero scenari decisamente interessanti e di alta classifica. Non di certo una novità per i Viola che puntano all’Europa League, ma una sorpresa per i ferraresi che inizierebbero a pensare meno alla zona salvezza.

Fiorentina-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Fiorentina-Spal: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Fiorentina-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Qualche novità in casa Viola che arriva dal recupero infrasettimanale contro la Sampdoria. Pioli, complici i diversi impegni ravvicinati, opta per un piccolo turnover a centrocampo dove Dabo, Gerson e Fernandes si contendono il posto a fianco di Benassi e Veretout. In attacco, oltre ai confermati Chiesa e Simeone, si giocano il posto Pjaca, Mirallas ed Eysseric con quest’ultimo favorito sugli altri due. In porta torna Lafont al posto di Dragowski. Questa la formazione che dovrebbe partire dall’inizio.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Stefano Pioli.

Nella SPAL, Semplici conferma la formazione che ha vinto per 2-0 contro l’Atalanta nel Monday Night della quarta giornata. Una formazione capace di fare 9 punti in 4 partite e che vede in porta Gomis; in difesa Cionek, Vicari e Felipe; a centrocampo Missiroli, Schiattarella, Kurtic e Fares. In attacco i super Antenucci e Petagna, autori dei 3 di 4 gol segnati dalla SPAL fino ad ora.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

Fiorentina-Spal: i precedenti del match

I precedenti tra Fiorentina e SPAL sorridono ai Viola: 10 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La prima partita ufficiale tra le due quadre è stata disputata nel lontano 1938/39 quando la Fiorentina si impose per 2-1 in casa. L’ultima è invece quella dello scorso anno, partita che terminò a reti inviolate per 0-0.

Dei 18 incontri, ben 16 sono arrivati nel periodo compreso tra il 1951/52 e il 1967/68, ovvero il periodo in cui la SPAL militava in Serie A prima di venire retrocessa dapprima in B e poi in C. In quell’arco di tempo, la società Ars et Labora riuscì ad espugnare il Franchi in ben due occasioni, entrambe avvenute nel mese di aprile. Il 26 aprile del 1959 la SPAL vinse per 2-1 a Firenze, e due anni più tardi, il 16 aprile 1961, gli azzurri vinsero per 3-0. La vittoria più larga dei Viola è avvenuta nella stagione 1961/62, stagione in cui la Fiorentina travolse per 5-1 la società di Ferrara.

Fiorentina-Spal: l’arbitro del match

Sarà Ghersini Davide di Genova l’arbitro che dirigerà la sfida delle 18 di oggi tra Fiorentina e SPAL. Per Davide Ghersini si tratta della terza partita di questa stagione 2018/19 dopo quella di Coppa Italia tra Spezia e SPAL, finita 1-0 per i ferraresi, e quella di Serie B tra Padova e Venezia alla seconda di campionato. L’arbitro classe ’85 sarà affiancato dalla coppia Fabrizio Posado di Bari e Domenico Rocca della sezione Aia di Vibo Valentia.

Al quarto uomo troviamo Lorenzo Illuzzi di Molfetta, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Daniele Chiffi di Padova e Gianluca Giallatini di Roma. Per la SPAL si tratta del quarto incontro con l’arbitro Ghersini di Genova. In totale sono arrivate 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio tra Coppa Italia e Serie B. Per la Fiorentina è invece il primo incontro ufficiale con il direttore di gara classe ’85.

Fiorentina-Spal Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.