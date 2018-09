Sampdoria-Inter gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 5ª giornata di Serie A – VIDEO

La sfida Sampdoria-Inter chiude l’intenso sabato della Serie A. Quello che premia i nerazzurri di Spalletti, dopo aver offerto tre punti già a Parma e Fiorentina. Un successo che, proprio come martedì in Champions League contro il Tottenham, arriva nel finale di gara, in questo caso grazie ad una rete di Brozovic.

Clicca qui per vedere tutte le azioni salienti e i gol del campionato: Highlights Serie A

SAMPDORIA-INTER 0-1

Marcatori: 49′ st, Brozovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Andersen 6, Tonelli 7, Murru 6; Praet 5.5 (13′ st, Barreto 6), Ekdal 6.5, Linetty 5 (13′ st, Jankto 5); Ramirez 6.5; Quagliarella 6.5, Defrel 5.5. Allenatore: Giampaolo

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6; D’Ambrosio 5.5, Skriniar 6, Miranda 6, Asamoah 5.5; Vecino 6.5, Brozovic 6; Candreva 6.5 (25′ st, Keita 5.5), Nainggolan 6.5 (38′ st, Borja Valero ng), Politano 5.5 (15′ st, Perisic 6); Icardi 5.5. Allenatore: Spalletti

SAMPDORIA-INTER 0-1 – La prende, questa volta, Brozovic! E’ il centrocampista croato a decidere la sfida di Marassi, dopo le due reti annullate dal Var ai nerazzurri. Decisivi, nel finale, stop e stilettata rasoterra in area di rigore a stabilire lo 0-1 del triplice fischio finale.