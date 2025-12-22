Calciomercato
Inter, caso Frattesi: non solo la Juve sul centrocampista, si fa avanti un club straniero
Inter Frattesi, mercato in fermento: alla Juventus si aggiunge una forte candidatura dall’estero. Tutti i dettagli e le ultime
Il futuro di Davide Frattesi torna a essere un tema caldo. La permanenza del centrocampista azzurro all’Inter appare sempre più in bilico, complice il minutaggio ridotto concessogli da Cristian Chivu, che continua a preferirgli altri profili nelle rotazioni di centrocampo. L’ex Sassuolo, frenato da gerarchie rigide e desideroso di non perdere terreno in ottica Nazionale, valuta le sue opzioni mentre il mercato si muove attorno a lui.
In Italia, la Juventus segue la situazione con grande attenzione, ma è dall’estero che arriva la novità più significativa. Come riportato da Goal.com, il Fenerbahçe ha messo gli occhi su Frattesi individuandolo come il profilo ideale per dare qualità e dinamismo alla propria mediana. Il club turco, alle prese con le difficoltà nella trattativa per Joey Veerman del PSV, avrebbe deciso di virare con decisione sul numero 16 nerazzurro.
Resta ora da capire quale sarà la volontà del giocatore: accettare una nuova avventura in Süper Lig o provare a giocarsi ancora le sue carte a Milano. Una scelta che potrebbe influenzare anche il suo percorso in maglia azzurra.
