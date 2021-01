Inter, Gagliardini: «Siamo pronti. Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso»

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato prima del match di Serie A contro il Crotone: le sue dichiarazioni

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato prima del match di Serie A contro il Crotone.

«C’è grande entusiasmo, veniamo da un filone importante di vittorie. Abbiamo avuto modo di festeggiare con le famiglie a casa, e avuto qualche giorno di riposo. Siamo tornati ad allenarci, abbiamo avuto modo di allenarci forte e siamo pronti per affrontare questa partita. Sicuramente arrivare ad aprile e giocarsela fino in fondo. Abbiamo tutte le potenzialità e dobbiamo fare qualcosa di meglio dell’anno scorso, cercheremo di dare tutto in campo. È una partita difficile, un po’ come lo Spezia. Entrambe neo promosse ma entrambe hanno dimostrato di fare un bel calcio, essere propositive e non sentire la pressione della Serie A. Penso sarà una partita tosta da affrontare nella maniera giusta».