Inter-Genoa, Juric può lasciare fuori Piatek: chance per Pandev

Inter-Genoa, possibile panchina per Piatek: il tecnico rossoblu Ivan Juric potrebbe fare riposare il polacco e rilanciare dal 1′ l’ex Goran Pandev

«Contro il Milan abbiamo fatto una prestazione importante, domani cercheremo di fare una grande partita contro l’Inter. Piatek e Kouamè sono molto giovani ma sono già dei grandi attaccanti: cresceranno molto» Ivan Juriccosì alla vigilia di Inter-Genoa, gara in programma alle ore 15.00 allo stadio Meazza di Milano. Ma le indiscrezioni dell’ultimo minuto da casa rossoblu riportano di una possibile scelta a sorpresa del tecnico croato: fuori il bomber polacco e dentro dal 1′ Goran Pandev, grande ex della partita.

L’ex mister del Crotone non ne ha parlato apertamente in conferenza stampa, ma non è da escludere un possibile turno di riposo per l’ex KS Cracovia, rivelazione di questa prima parte di stagione. Autore di nove reti nelle prime dieci giornate, Piatek è a secco da tre giornate, ovvero da quando è tornato sulla panchina del Grifone il tecnico Juric. E c’è di più: la prima sostituzione è giunta proprio mercoledì, nella trasferta meneghina contro il Milan. Il bomber, già finito sul taccuino dei principali top club europei tra cui Barcellona e Napoli, ha evidenziato segnali di stanchezza nelle ultime uscite e Pandev scalpita: Juric potrebbe puntare sul macedone per scardinare la retroguardia nerazzurra.