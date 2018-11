Juric sfida l’Inter: «Cercheremo di fare una grande partita»

Genoa-Inter, vigilia della sfida valida per l’11^ giornata di Serie A 2018/2019: le parole in conferenza stampa del tecnico rossoblu Ivan Juric

Reduce dall’impegno infrasettimanale contro il Milan, con il recupero della prima giornata di Serie A terminato 2-1 per la formazione di Gennaro Gattuso, il Genoa è atteso domani da una nuova trasferta meneghina, contro l’Inter di Luciano Spalletti. Intervenuto nella classica conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossoblu Ivan Juric ha analizzato così l’impegno contro i nerazzurri: «Contro il Milan abbiamo fatto una prestazione importante, domani cercheremo di fare una grande partita contro l’Inter. Piatek e Kouamè sono molto giovani ma sono già dei grandi attaccanti: cresceranno molto. Radu? Ha qualità, maturerà con il tempo».

Prosegue Juric, parlando dell’avversaria: «Sapevamo di affrontare un calendario tosto e disputare una partita ogni tre giorni non aiuta di certo. L’Inter è una grande squadra e ha fatto un salto di qualità rispetto al passato: hanno una padronanza del campo fenomenale». L’allenatore croato ha poi affrontato il tema probabile formazione: «Sandro aveva bisogno di rifiatare ed ha lavorato per migliorare la sua condizione: deciderò oggi chi giocherà. Non ci sarà Criscito (squalificato, ndr), vedremo come sostituirlo. Gunter? E’ una possibilità». Infine, una battuta sulla querelle rigori: «Credo che i nostri attaccanti, che lavorano molto per la squadra, meritino il premio di battere il rigore quando capita l’occasione».