Genoa, Romulo batte il rigore al posto di Piatek ma Juric…

Dopo una breve discussio, Romulo prende la palla al posto del polacco. Dalla panchina provano a cambiare decisione, ma Juric ferma tutto

Curioso retroscena emerso in occasione del rigore assegnato al Genoa nella sfida contro l’Udinese. Sembra infatti che ci sia stata uno scambio di opinioni tra Juric e il suo vice, che si sono chiesti perché non fosse Krzysztof Piatek ad andare sul dischetto. Romulo infatti sembrerebbe dietro nelle gerarchie, nonostante la sua abilità dagli 11 metri. Ma dopo una breve discussione, il centrocampista ha preso la palla al posto dell’attaccante.

Proprio quando sembrava che dalla panchina dovesse arrivare una comunicazione per far battere il polacco, Juric ha fermato tutto. Romulo era già pronto dal dischetto e l’allenatore non voleva deconcentrare i suoi. Una scelta che ha premiato i rossoblu, visto che poi il brasiliano ha spiazzato Musso realizzando l’1 a 0.