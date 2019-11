Inter, Godin: «Juve superiore, ma noi lottiamo testa a testa»

Inter, il difensore Godin parla del campionato e della Champions: «Juve superiore ma noi lottiamo. In coppa dipende da noi»

Diego Godin, difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco le parole del centrale nerazzurro:

«La Juve da anni vince campionati su campionati con una facilità tremenda. Questo dimostra la superiorità dei bianconeri in A. Noi stiamo competendo, siamo cabeza a cabeza. Però non mentiamoci, manca tantissimo. Come Inter dobbiamo giocare ogni partita come una finale. Champions? Difficile perché abbiamo due rivali forti davanti e due partite molto complicate. Ma dipende solo da noi. Se vinciamo, passiamo»