Inter, Handanovic zoppica: Onana primo nome per sostituirlo

Samir Handanovic non sembra affidabile come un tempo. L’Inter è a caccia del suo erede, con Onana che sembra essere l’indiziato numero uno

Samir Handanovic non è più un portiere affidabile. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c’è una statistica che più di tutte inquadra bene il momento dell’estremo difensore con l’Inter: il portiere sloveno è il giocatore di Serie A che, a partire dallo scorso campionato, ha commesso più errori che hanno portato al gol avversario. Sono quattro, non sempre determinanti sul risultato, ma che comunque pesano sulla tenuta difensiva nerazzurra e soprattutto sul morale del capitano. Samir è un tipo di poche parole, ma all’interno dello spogliatoio interista il suo carisma ha un peso assolutamente rilevante e anche per questo il club due anni e mezzo fa decise di degradare il capriccioso Icardi per affidare la fascia ad Handanovic. Ma da allora il rendimento del portiere sloveno non è più stato impeccabile come prima.

Il contratto dell’ex Udinese scade a giugno e così Marotta ed Ausilio stanno pensando a chi può prendergli il posto. Nel corso dell’estate più volte all’Inter è stato offerto il portiere dell’Ajax André Onana, classe 1996 e contratto in scadenza nel 2022. I dirigenti nerazzurri potrebbero pensarci qualora il camerunese dovesse mantenere questo status oltre il 31 gennaio prossimo, visto che da febbraio è possibile mettere sotto contratto i giocatori in scadenza. Ma al momento il nome di Onana è soltanto uno dei tanti sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Cragno e Meret non sono mai usciti dai radar nerazzurri, ma possono tornare opzioni valide solo nella prossima estate.