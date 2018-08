Nainggolan ancora a parte, Joao Mario affaticato. Sono 22 i convocati per Sassuolo-Inter.

Si avvicina l’esordio in campionato per l’Inter di Luciano Spalletti che domani sera affronterà a Reggio Emilia il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi. Il tecnico di Certaldo dopo la consueta conferenza stampa di vigilia ha diramato l’elenco dei convocati.

Domani sera non sarà della partita Radja Nainggolan che ancora non ha smaltito l’infortunio muscolare dopo la seconda gara amichevole in Svizzera contro il Sion. Il belga proverà il recupero per la seconda giornata di campionato quando l’Inter affronterà il Torino domenica prossima.

Non sarà della sfida neanche Joao Mario, il quale a causa di un affaticamento muscolare rimarrà a Milano e, come ha sottolineato Spalletti in conferenza stampa, non è fuori rosa.

Da valutare le condizioni di Milan Skriniar che in settimana ha avuto un piccolo fastidio muscolare e domani sera potrebbe partire dalla panchina. In attacco Lautaro Martinez dovrebbe giocare dietro l’unica punta Mauro Icardi. Questo l’elenco completo dei convocati da Luciano Spalletti in vista di Sassuolo-Inter:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 7 Karamoh, 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 44 Perisic, 87 Candreva.