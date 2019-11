Inter, idea Florenzi: possibile scambio con Vecino?

Inter, i neroazzurri sono sempre molto attenti al mercato e ora potrebbe prendere piede l’idea di uno scambio con la Roma

Florenzi è ai margini del progetto della Roma. Lo si è capito in queste prime 12 giornate di campionato. Proprio per questo l’Inter ha iniziato a sondare il terreno per un possibile scambio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti la società sta valutando un inserimento sulla fascia. Se dovesse arrivare questo rinforzo il primo a uscire sarebbe Lazaro e di conseguenza il profilo scelto quello di Darmian ora al Parma. Eppure non è da escludere che possa profilarsi uno scambio con Vecino, un giocatore che potrebbe fare comodo alla Roma.