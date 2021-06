Inter, il pres. del Club America: «Vidal non giocherà con noi»

Il presidente del Club America Santiago Banos ha chiuso le porte all’ipotetico arrivo di Arturo Vidal

Il presidente del Club America Baños ha parlato ai microfoni di Tuttosport spiegando la situazione che vede Vidal accostato alla sua società. Ecco le sue parole.

VIDAL – «Parliamo di un calciatore molto forte, ma tale notizia non corrisponde a verità, non abbiamo avuto contatti on nessuno».

TRASFERIMENTO – «Non esiste la modalità per cui non potremmo pagare tale trasferimento».

PROBLEMA ECONOMICO – «Oltre allo stipendio c’è anche la questione del costo per il cartellino».