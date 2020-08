Il tecnico del Borussia Monchengladbach, Marco Rose, accoglie il centrocampista Lazaro in arrivo dall’Inter

Marco Rose, tecnico del orussia Monchengladbach, ha parlato di Lazaro attraverso il quotidiano tedesco Bild. Ecco le sue parole:

«Hannes Wolf e Lazaro non sono miei giocatori, ma obiettivi del club che ha un’eccellente capacità di scouting. Speriamo ci migliorino, ora tocca a loro dimostrarlo. Vedo Tino su entrambe le fasce e anche come esterno in un sistema che prevede tre difensori».