Inter, Inzaghi: «Potevamo battere lo Shakhtar. Dzeko e Lautaro...»

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter: le sue dichiarazioni

MATCH – «Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute e che sta bene. Ha avuto tanto palleggio, in alcuni momenti ha palleggiato molto bene, abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni: abbiamo trovato un grande portiere e altre volte non abbiamo fatto bene. Per quanto fatto potevamo vincere la gara, abbiamo avuto 5 occasioni».

DZEKO E LAUTARO – «Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Ho messo Correa e Sanchez che vengono da problemi ma stanno tornando. Siamo stati bravi a portare via un pareggio con un po’ di rammarico ma l’avversario era di valore».

