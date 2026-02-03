Inter, Javier Zanetti: «Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Sul caso del petardo contro Audero…»

Javier Zanetti svela: «Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Sul caso del petardo contro Audero…». Le parole

Durante il suo passaggio nel Comasco come tedoforo della Fiamma Olimpica, Javier Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il vicepresidente nerazzurro si è soffermato sull’ottimo periodo vissuto dalla squadra di Cristian Chivu, protagonista di una crescita costante e determinata a inseguire nuovi obiettivi dopo il trionfo della scorsa stagione

ANALOGIE PASSATO – «Speriamo sia così perché credo che stiamo facendo molto bene. Da qui alla fine manca ancora tanto, ma credo che Cristian e tutti i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro».

Oltre agli aspetti sportivi, il vicepresidente si è soffermato anche sui recenti episodi di cronaca che hanno riguardato la tifoseria organizzata, facendo riferimento all’arresto del diciannovenne appartenente ai Viking, responsabile del lancio del petardo ai danni del portiere Audero

CASO PETARDO – «Dispiace tantissimo a me e a tutte le persone che vogliono un altro tipo di sport. Purtroppo queste cose sono cose che sono successe, ma dobbiamo andare avanti e dimenticare quanto accaduto».

