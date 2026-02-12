Inter Juve: parla Locatelli in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti. Il motivo di questa decisione

Inter Juve: sarà Manuel Locatelli a parlare in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti. Il motivo della decisione del club bianconero

L’attesa per il Derby d’Italia è febbrile, ma la marcia di avvicinamento alla sfida più sentita del calcio italiano si arricchisce di un colpo di scena comunicativo. Mentre Inter e Juventus affilano le armi tattiche in vista del big match di San Siro, dalla Continassa arriva una decisione che rompe il protocollo abituale e sorprende addetti ai lavori e tifosi: alla vigilia, le luci della sala stampa non si accenderanno per l’allenatore, ma per il capitano.

La società bianconera ha infatti optato per una strategia di “turnover mediatico”. Considerato il calendario fitto che vede la squadra scendere in campo ogni tre giorni tra campionato e coppe, il club ha deciso di far ruotare anche le voci ufficiali, dando spazio ai protagonisti che calcano il rettangolo verde.

Spalletti lascia la scena al Capitano

Dunque, domani non ascolteremo l’analisi di Luciano Spalletti. Come appreso da Juventusnews24, il tecnico toscano farà un passo indietro per lasciare la scena a chi quella maglia la sente come una seconda pelle: Manuel Locatelli. Sarà proprio il capitano classe ’98 a presentarsi davanti ai microfoni alle ore 15.00.

Responsabilizzare il gruppo

La scelta di affidare la conferenza della vigilia a Locatelli non è casuale. Sotto la gestione Spalletti, l’ex Sassuolo ha trovato una nuova dimensione tattica e una maturità che lo ha consacrato come guida emotiva della squadra. Mandare il capitano a parlare prima di una sfida cruciale contro i nerazzurri significa voler lanciare un messaggio chiaro: la squadra è compatta, responsabile e pronta alla battaglia. Locatelli avrà il compito di trasmettere la carica necessaria all’ambiente e tracciare la rotta verso Milano, facendosi portavoce dello “spirito Juve” che servirà per espugnare il Meazza. Una mossa psicologica forte, che mette l’accento sul cuore e sull’orgoglio del gruppo in un momento decisivo della stagione.