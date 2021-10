Inter Juventus delle grandi occasioni: San Siro verso il sold out

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per l’atteso Derby d’Italia di domenica tra Inter e Juventus. Il dato

Si va per il tutto esaurito in vista del big match di domenica tra Inter e Juventus. Come riporta Il Giorno, a San Siro è previsto il sold-out rispetto alla capienza cosentina del 75% per il Derby d’Italia.

Sulle tribune del ‘Meazza’ sono attese infatti circa 57 mila spettatori per la gara tra la squadra di Inzaghi e i bianconeri, superando di gran lunga i quasi 44 mila tifosi del match di Champions League dei nerazzurri contro lo Sheriff.