L’attaccante dell’Inter Baldé Keita ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la super prestazione contro il Frosinone

Una grande prestazione per Keita Baldé ieri sera contro il Frosinone. L’attaccante del Senegal ha preso il posto di Ivan Perisic e finalmente ha ripagato Luciano Spalletti per la fiducia. Una doppietta e un assist, mettendo lo zampino in ognuno dei tre gol nerazzurri. Un’arma in più su cui il tecnico di Certaldo potrà finalmente contare nel tour de force di dicembre. A fine partita, Keita ha rilasciato queste dichiarazioni: «Il boato di San Siro, specie sull’1-0, mi ha dato emozione. Ma anche la fiducia, il fatto di partire dall’inizio; mi sentivo bene. Dobbiamo stare su con Juve e Napoli, a fine campionato vedremo cosa succede. Mercoledì dovremo uscire consapevoli delle nostre forze, con l’idea di vincere perché siamo l’Inter».