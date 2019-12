Inter-Kulusevski, si lavora per trovare l’accordo per giugno

Inter, in casa neroazzurra si lavora per trovare l’accordo definitivo per Kulusevski che arriverà a giugno

Giugno è ancora lontano ma prevenire è meglio che curare e allora meglio trovare un accordo subito che attendere. Questo è quello che si sta facendo in casa Inter dove si lavora per trovare l’accordo con il Parma per Kulusevski.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il calciatore arriverà a giugno ma è bene trovare già da ora un’intesa. L’accordo potrebbe arrivare sulla base di una quarantina di milioni bonus compresi.