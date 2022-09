Inter, la curiosa statistica sui cambi di Inzaghi: il terrore delle ammonizioni

Simone Inzaghi e la paura dei cartellini: una curiosa statistica sul tecnico dell’Inter

La Gazzetta dello Sport riporta una curiosa statistica che riguarda i cambi di Inzaghi da quando siede sulla panchina dell‘Inter:

LA STATISTICA– Da quando siede sulla panchina interista Inzaghi ha affrontato in A 45 partite e ha già toccato quota 221 sostituzioni. Ma di quelle 221 sostituzioni totali, ben 43, quasi un quinto, hanno coinvolto giocatori precedente ammoniti. Ma oltre ai cambi troppo istintivi alla mezzora, ieri hanno spiazzato anche quelli successivi, più ponderati, nella ripresa. Come sempre non hanno portato a un cambio di spartito a concerto in corso, visto che il modulo è rimasto tale e quale. Stavolta hanno pure aggiunto un po’ di confusione nelle posizioni. Nel totale, quattro sostituzioni su cinque a trazione difensiva, un messaggio che trasuda paura.