Inter, la strategia per aggirare la crisi: rinnovi con aumento spalmato

Il 2021 sarà un anno intenso per l’Inter visti i tanti rinnovi di contratto da ufficializzare: questa la strategia del club nerazzurro

Come è successo già quest’anno, anche nel prossimo l’Inter dovrà operare sul mercato con un occhio ai prezzi e uno al bilancio che ha risentito pesantemente della crisi causata dal Covid-19. Discorso che vale anche per i rinnovi di contratto dei giocatori nerazzurri che, nel 2021, si troveranno a discutere con il club il proprio futuro.

Da Alessandro Bastoni a Lautaro Martinez che sono i casi più freschi e cogenti, passando per De Vrij, Gagliardini, Barella, D’Ambrosio e anche Kolarov (l’Inter ha un’opzione di un’altra stagione), l’Inter sta provando a mettere in atto una strategia differente rispetto al passato. Secondo il Corriere dello Sport Marotta sta lavorando su prolungamenti magari più lunghi nel tempo, ma con lo slittamento dell’aumento salariale spalmato non su questa e sulla prossima stagione (e relativi bilanci),ma sulle successive due. Questa formula permette di sistemare gli stipendi più bassi e le situazioni delicate (magari legate a scadenze ravvicinate) senza aumentare la spesa per quest’anno. L’Inter pare dunque orientata ad affrontare più avanti l’argomento dei prolungamenti e sta valutando di diluire l’aumento sul 2021-22 e 2022-23, quando ci sarà un ritorno degli spettatori negli stadi e degli introiti da botteghino.