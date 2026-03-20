Inter, arrivano buone notizie per Chivu? Ecco le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e Bastoni

Inter, la situazione in infermeria si evolve: ecco cosa filtra sulle condizioni di Lautaro Martinez e Bastoni. Le ultimissime

L’Inter di Cristian Chivu si avvicina alla delicata trasferta del “Franchi” contro la Fiorentina con più di un pensiero rivolto all’infermeria. Mentre i nerazzurri difendono i loro 68 punti e il prezioso +8 sul Milan, le condizioni dei leader della squadra continuano a influenzare le scelte del tecnico in vista della sfida di domenica sera.

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Le maggiori preoccupazioni riguardano Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Il capitano, fermo da oltre un mese per il problema al polpaccio accusato sul sintetico di Bodo, ha svolto anche oggi lavoro personalizzato. Lo staff medico mantiene una linea di massima prudenza: il “Toro” è destinato a saltare la 30ª giornata e punterà al rientro dopo la sosta, durante la quale non risponderà alla convocazione dell’Argentina per completare il recupero. Bastoni, invece, ha partecipato parzialmente alla seduta con i compagni: sta smaltendo la forte contusione alla tibia rimediata nel derby, ma avverte ancora dolore nel calciare. Il provino decisivo è atteso domani.

Se il difensore non dovesse farcela, Chivu è pronto a ridisegnare il reparto arretrato inserendo Carlos Augusto o Akanji accanto a Sommer. In attacco, con Lautaro ancora ai box, il peso offensivo ricadrà nuovamente sul tandem formato da Marcus Thuram e dal giovane Francesco Pio Esposito, chiamati a guidare la squadra in una delle trasferte più insidiose del finale di stagione.