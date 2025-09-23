Lautaro Martinez titolare in vista della sfida contro il Cagliari? Il punto - Calcio News 24

Lautaro Martinez titolare in vista della gara contro il Cagliari? Ecco la situazione in casa Inter

Dopo gli impegni con la Nazionale argentina e un fastidioso mal di schiena che lo ha costretto a saltare la prima partita di Champions League, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco dell’Inter. La sua assenza ha inevitabilmente rallentato la squadra nerazzurra, ma ha anche permesso di mettere in luce il giovane Pio Esposito, una delle note positive di questo periodo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu sta valutando seriamente l’ipotesi di schierare Lautaro già sabato contro il Cagliari, a patto che non ci siano ulteriori intoppi fisici. L’ingresso nella ripresa contro il Sassuolo, infatti, ha avuto il chiaro obiettivo di testare le condizioni dell’attaccante argentino in vista della prossima trasferta. La forma fisica non è ancora ottimale, ma con altri 4-5 giorni di lavoro personalizzato, Lautaro potrebbe raggiungere un livello atletico sufficiente per tornare tra i titolari.

Nel frattempo, Chivu pianifica una gestione oculata delle energie in vista dei tre impegni ravvicinati che attendono l’Inter prima della pausa per le Nazionali di ottobre. Sarà necessario far ruotare la rosa e dare spazio anche a chi finora ha giocato meno. In attacco, ad esempio, potrebbe arrivare presto l’occasione per Bonny, finora l’unico del reparto offensivo a non aver ancora avuto una maglia da titolare.

Proprio contro il Cagliari, considerando anche l’importante sfida di Champions contro lo Slavia Praga in programma martedì 30 settembre a San Siro, non è da escludere qualche sorpresa nella formazione iniziale. Potrebbe toccare a Marcus Thuram tirare il fiato, lui che finora è sempre partito dall’inizio, così come Dumfries e Barella, anch’essi impiegati senza pause in questo inizio di stagione.

In sintesi, l’Inter si prepara a un mini tour de force in cui sarà fondamentale dosare le forze e recuperare al meglio gli uomini chiave. Il ritorno di Lautaro rappresenta una notizia importante sia per il valore tecnico del giocatore che per la leadership che porta in campo. Ma sarà altrettanto importante il contributo dei giovani e delle seconde linee in un periodo intenso e decisivo.