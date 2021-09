Inter, Lautaro: «Real dimenticato, ora testa al campionato»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima della gara contro il Bologna

l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha presentato la gara di oggi contro il Bologna. Queste le sue parole:

BOLOGNA – «Abbiamo già dimenticato la partita contro il Real Madrid, siamo con la testa in campionato perché oggi sarà una gara dura. Il Bologna gioca molto sul fisico. Noi abbiamo riposato, abbiamo fatto due allenamenti per preparare la gara. Oggi dobbiamo entrare concentrati e fare ciò che abbiamo fatto in questi due giorni».

APPROCCIO – «Dobbiamo giocare al nostro ritmo e ovviamente comandare la partita. Poi quando abbiamo le occasioni dobbiamo fare gol, perché se no succede come contro il Real Madrid che rischi di pagare alla fine».

CORREA – «Con Correa ci capiamo perché anche in nazionale ci alleniamo e giochiamo insieme. Per me è un piacere giocare con lui e oggi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per aiutare l’Inter a vincere. In questi due allenamenti abbiamo fatto bene e dobbiamo dimostrarlo».