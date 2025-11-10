Inter Lazio, il commento di Di Canio: «L’Inter di Chivu ha perso un po’ di estetica ma ha trovato la concretezza che mancava»

Inter Lazio, Di Canio ha analizzato il rendimento dell’Inter di Cristian Chivu nel big match andato in scena all’Olimpico questa sera. Le sue parole

Nel corso del post partita su Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato il percorso dell’Inter di Cristian Chivu, attualmente capolista in Serie A a pari punti con la Roma. L’ex attaccante e opinionista ha evidenziato come la squadra nerazzurra abbia trovato una nuova solidità, sacrificando in parte l’estetica del gioco a favore della concretezza e dell’efficacia.

SULL’INTER DI CHIVU – «L’estetica deve andarsi a fare fottere alle volte, se vuoi arrivare all’obiettivo. Serve concretezza, non è importante che sia bella: è come dire, lasciamola fare. E Chivu non dice lasciamola fare».

SUL PERCORSO DEGLI ULTIMI ANNI – «Bergomi dice che è stata la più brava e non la più forte, io dico che è stata l’unica a essere sempre lì. Nei due anni di Conte ha messo nella testa di alcuni certe cose, fa molto meglio delle avversarie. E ancora di più nei quattro anni di Inzaghi: ha segnato molto più di Napoli, Juve, Milan e via dicendo, e ha subito meno. Ha avuto numeri costanti, perché era nettamente la più forte».

SUL CAMBIAMENTO PORTATO DA CHIVU – «Cosa è mancato? In questi anni, dei dettagli che arrivano anche dall’allenatore, che portino a rompere gli schemi, a mettere magari tre mediani, un difensore al posto di un centrocampista. Ora Chivu sta togliendo quella bellezza, quella grazia, che a noi è piaciuta pure, esteticamente. Però è mancato quello. Io non ho mai visto una squadra che fa così bene in campionato, vince in Champions e viene bastonata dal suo allenatore: è stata una presa di coscienza enorme».