Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri!

In collegamento per Sky Sport, il giornalista Andrea Paventi ha fatto il punto della situazione relativa agli infortunati in casa Inter, con Simone Inzaghi che non correrà rischi in vista della partita di domenica contro la Lazio.

INTER LAZIO – «Nel programma di recupero non c’era quest’idea di mettere fretta ad alcuni giocatori che avevano avuto delle problematiche che li avevano tenuti lontano dal campo. Penso a Pavard, che aveva provato a recuperare per il ritorno con il Barcellona ma non ce l’aveva fatta. Che due/tre potessero recuperare per la panchina contro la Lazio, l’idea c’era. Chiaramente adesso può essere accelerata, ma senza rischiare. La squadra torna a lavorare oggi e tra oggi e domani capiremo se Pavard, Mkhitaryan e Frattesi possono essere della partita e convocati. Lautaro ad oggi mi sento di dire di no, ma vediamo. Ovviamente il programma era stato fatto sulle 2/3 settimane. Pavard adesso, con una settimana in più, potrebbe tornare. Calhanoglu titolare? Sì. Ha avuto modo di rifiatare, così come Mkhitaryan che può esserci dalla panchina».