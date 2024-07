Inter, Longhi: «Ai nerazzurri può accadere QUESTA COSA. Ci sono tante RIVALI in Serie A»

Bruno Longhi, giornalista, ha parlato della lotta scudetto che attende la squadra campione in carica, l’Inter

Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter, Juventus e tutte le altre contendenti allo Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

LOTTA SCUDETTO – «Se nell’Inter non accade quel processo di stanchezza di alcuni giocatori che hanno una certa età, è chiaro che parte sempre avvantaggiata. La Juventus sta migliorando dove andava migliorata, in mezzo al campo. Un reparto che non faceva filtro e suggeriva poche palle gol. Speriamo sia chiusa questa falla. Anche il Milan ha potenzialità, ma ha subìto troppi gol. La difesa ha bisogno di protezione. Se arriveranno Fofana, Morata, Pavlovic, il Milan deve sistemare però ancora le sue problematiche. Il Napoli non avendo le coppe va inserito nella lotta»

PAROLE MAROTTA SULLA CHAMPIONS – «Ha detto protagonisti, non che si vince in Champions. Ma non lo puoi dire, perché incidono sempre tante varianti. Quest'anno non ci deve essere questa leggerezza in coppa vista l'anno scorso»