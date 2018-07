Spalletti carica l’Inter: «Stagione diversa dalle altre»

Inter pronta a tornare protagonista, arriva la carica di Luciano Spalletti: ecco le parole del tecnico nerazzurro

Reduce da un quarto posto e dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, l’Inter è pronta a tornare a lottare per i vertici. Oggi i nerazzurri sono attesi dal test amichevole contro il Sion e il tecnico Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

«Il nostro obiettivo è quello di crescere come inserimento per i nuovi arrivati e come consolidamento rispetto a quanto fatto la scorsa stagione, aggiungendo qualcosa in più», sottolinea Spalletti, che aggiunge: «Dobbiamo prepararci a una stagione diversa rispetto alle altre alle quali era abituata questa società». Infine, una battuta su capitan Mauro Icardi: «Il suo livello di preparazione sta aumentando: tutto è dentro quell’ordine di programmazione preparato all’inizio».