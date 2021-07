Inter, Marotta «Hakimi? Serve creatività. Su Nandez...» - VIDEO

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato all’uscita dal sorteggio del calendario di Serie A – VIDEO

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a 360° del mercato nerazzurro dopo il sorteggio del calendario di Serie A. Le sue parole.

NANDEZ – «Non mi addentro più di tanto in questa situazione, si tratta di un buon giocatore ma abbiamo una rosa abbastanza a posto numericamente e come qualità, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni».

MERCATO – «Partiamo come abbiamo sempre detto di un organico che ha vinto il campionato e che sarà riconfermato al 90% ed è un fatto molto importante, andremo a completarlo in relazione alla partenza di Hakimi nel migliore dei modi adoperando creatività più che denaro, è difficile per le società di calcio fare operazioni pesanti da un punto di vista economico finanziario, ci sono tanti giorni a disposizione per arrivare ad una conclusione importante».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24