Inter, Marotta svela: «Con Conte sono schermaglie dialettiche. Mercato? Abbiamo un piccolo neo». Cosa c’è dietro le sue parole

Nel prepartita di Inter Napoli, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra e sul confronto al vertice del campionato.

CONTE – «Ho anche già salutato Antonio Conte, siamo due persone corrette che hanno trascorso anni insieme. I punti di vista possono essere diversi ma sono schermaglie dialettiche. Sono dinamiche che il mondo del calcio ripropone sempre quando c’è lotta in vetta alla classifica».

MERCATO – «La visione di Chivu è la stessa della società. L’allenatore può anche non conoscere tutti i giocatori del mondo ma noi abbiamo l’obbligo di confrontarci con lui per delineare i profili necessari. La rosa è competitiva e numerosa, risponde agli obiettivi della stagione. Abbiamo questo piccolo neo dell’infortunio Dumfries. Obiettivamente, se ci fosse la possibilità di rinsaldare questa zona, lo faremo. Ma non è facile trovare profili da Inter. Sono le famose opportunità che raramente si trovano a gennaio».

