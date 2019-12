Inter, Marotta: «Rinnovo Lautaro? Non c’è bisogno…» – VIDEO

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega del primato nerazzurro in classifica

A margine dell’Assemblea di Lega, Giuseppe Marotta ha parlato ai cronisti presenti del primato in classifica dell’Inter dopo la vittoria sulla SPAL. Le parole dell’ad nerazzurro riportate da Tuttomercatoweb.

LAUTARO – «Blindare Lautaro con un rinnovo? Per ora non è necessario, è un bravo ragazzo riconoscente all’Inter e che sa quanto lo stimiamo e quali sono le nostre prospettive di crescita. Di sicuro l’Inter non vuole privarsi dei suoi asset»