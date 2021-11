Inter, Marotta: «Rinnovi? I giocatori vogliono restare qui»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato nel pre partita di Milan Inter: queste le sue dichiarazioni

BIG MATCH – «Direi che la determinazione c’è, l’avversario è di tutto rispetto al top della forma, sarà ostico da affrontare. Il derby ha un sapore particolare».

RINNOVI – «Abbiamo gratificato i due giocatori arrivati in punta di piedi, integrando la parte economica come riconoscimento del lavoro svolto. Questa parentesi fa parte delle dinamiche di un club ma non ci deve condizionare, dobbiamo stare concentrati su campionato e Champions. I giocatori vogliono stare con noi».