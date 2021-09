Inter, Marotta: «Rinnovo Lautaro? Ecco come stanno le cose»

Intervistato da Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha parlato così di rinnovi e non solo

Intervistato da Sky Sport durante un evento a Forlì, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato della situazione contrattuale di Lautaro e non solo:

LAUTARO – «Novità sul rinnovo di Lautaro? Siamo a buon punto, come per gli altri. Grossi problemi non ne abbiamo da questo punto di vista».

DIRIGENZA – «Se dietro le quinte c’è una squadra forte,evidentemente il grande problema diventa piccolo.Ho collaboratori come Ausilio e Baccin molto forti, tutta la squadra. Siamo riusciti a ricompattare l’ambiente che agli altri e da fuori poteva sembrare al limite del disfattismo».