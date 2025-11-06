Marotta sull'Inter: «Percorso perfetto con Chivu in Champions. San Siro? Vi svelo questa cosa» - Calcio News 24

Marotta: “Una giornata storica per Milano e per lo sport italiano”. Le parole del presidente dell’Inter

L’amministratore delegato e presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista a San Siro dopo il match contro il Kairat Almaty. Marotta ha affrontato diversi temi di grande attualità: dalla vendita dello stadio condiviso tra Inter e Milan, all’inchiesta aperta dalla Procura, fino ai risultati ottenuti finora in Champions League.

Marotta e il nuovo stadio: “Un passo decisivo per il futuro”

“È una giornata storica per la città di Milano, per l’Italia e per lo sport – ha dichiarato Marotta –. La firma del rogito rappresenta un punto di svolta fondamentale: ci permette di procedere con la costruzione di un nuovo impianto moderno, all’altezza degli standard di sicurezza e ospitalità richiesti oggi. Con tutto il rispetto per San Siro e per le emozioni che ha regalato, era giunto il momento di guardare avanti. Il futuro non sarà privo di ostacoli, ma la determinazione della nostra proprietà e del Milan, insieme al supporto del sindaco Sala, è stata decisiva per raggiungere questo traguardo”.

Marotta sulla Procura: “Totale trasparenza, nessuna preoccupazione”

Interpellato sull’indagine avviata dalla Procura riguardo alla vendita dell’impianto, Marotta ha mostrato grande serenità: “Condivido pienamente il lavoro degli inquirenti perché conosco i fatti. Tutto è avvenuto nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi. Non abbiamo nulla da temere, se non da rispondere alle fasi investigative con la massima collaborazione”.

Marotta e i tempi del progetto: “Aggiorneremo passo dopo passo”

Alla domanda sulle prossime tappe per il nuovo stadio, Beppe Marotta ha risposto con cautela ma con fiducia: “Comunicheremo di volta in volta i progressi di questo lungo percorso. È un progetto ambizioso, e intendiamo gestirlo con la massima attenzione”.

Marotta elogia Chivu e la squadra: “In Champions percorso perfetto”

Infine, Marotta ha voluto elogiare il lavoro di Cristian Chivu e dei suoi ragazzi per l’ottimo avvio in Champions League: “Abbiamo disputato quattro partite, ottenendo quattro vittorie e subendo un solo gol. È un segnale molto positivo per il prosieguo della stagione. Il merito va all’allenatore, che ha saputo lavorare con grande professionalità nonostante lo scetticismo iniziale. Noi sapevamo di avere a che fare con un tecnico preparato e con un gruppo di giocatori straordinario. Chivu ha saputo creare una squadra vincente”.

Marotta, ancora una volta, si conferma il punto di riferimento dell’Inter non solo sul piano gestionale, ma anche per la visione strategica e la solidità delle sue scelte, guidando il club verso un futuro sempre più ambizioso.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A