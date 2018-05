La gioia di Moratti: «Rivista l’anima Inter. Mercato? Ci pensa Suning»

Grande gioia in casa Inter per la vittoria contro la Lazio, che ha consentito la qualificazione alla prossima edizione di Champions League: ecco le parole di Massimo Moratti

L’Inter ce l’ha fatta: Lazio sconfitta 2-3, ottenuto il pass per la prossima edizione di Champions League. Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha commentato così il risultato raggiunto: «E’ stata una grandissima vittoria, il tipo di partita che dà una grande soddisfazione alla fine. E’ stata una bella partita anche dal punto di vista emotivo – prosegue l’ex numero uno del Biscione – ci ha restituito la sofferenza di questa stagione e la non sicurezza di centrare la Champions League».

Continua Massimo Moratti: «I meriti vanno a tutti: i calciatori ci hanno messo il cuore, si è rivista l’anima vera dell’Inter. Spalletti ha preparato la partita giusta e ha portato avanti il suo primo anno bene, non è facile a Milano. La società lo ha sostenuto, ha dato un’idea di futuro e ha messo i calciatori nella condizione di giocare con serenità». Infine, una battuta sul mercato estivo che attende il Biscione: «Al mercato ci penserà la società: penso che cercheranno di comprare qualcuno che dia maggior peso ad una squadra che è già buona».