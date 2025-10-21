Inter, Materazzi non ha dubbi: «I nerazzurri sono squadra più forte in Serie A. Champions? Il trionfo lo si gioca dopo Natale. E su Akanji dico che...»

Inter, l’ex difensore ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ analizzando nei dettagli il campionato dei nerazzurri e non solo.

Marco Materazzi, leggenda dell’Inter e del calcio italiano, ha espresso le sue opinioni sul campionato, sulla Champions League e sul futuro della Nazionale. L’ex difensore, presente a Roma per un evento con Francesco Totti, ha analizzato lo stato di forma delle squadre e i protagonisti del momento. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport.



SCUDETTO – «Sono rimaste cinque sorelle. Sono tutte lì, ma credo che la più forte sia l’Inter. Non per fede, ma perché ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora e portando in porto una partita importantissima».



IL MILAN – «Sta facendo un grandissimo campionato, anche perché non ha le coppe».



CHAMPIONS LEAGUE: L’INTER PUÒ FARE BENE – «La Champions io dico sempre che si gioca prima di Natale e dopo Natale. La squadra però ha sempre reagito dopo le finali».



AKANJI – «A livello tecnico è indiscutibile, poi quella di sbagliare poco chi acquisti è una prerogativa di Ausilio». LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano