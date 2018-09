Politano è carico: «Questa Inter non molla mai!»

Inter in ripresa dopo un avvio negativo, Matteo Politano elogia il gruppo: ecco le sue parole all’antivigilia della sfida col Cagliari

Reduce dalle vittorie con Tottenham e Sampdoria, martedì l’Inter di Luciano Spalletti si è imposta 2-1 sulla Fiorentina. E ora i nerazzurri cercano continuità, con Matteo Politano che si candida a essere protagonista: «Era importante dare continuità alle due ultime vittorie, la Fiorentina è in un ottimo momento: siamo stati bravi ad ottenere la vittoria. Stiamo dimostrando di essere una squadra che non molla mai, neanche nel finale di partita».

«Dobbiamo continuare su questa strada per toglierci delle soddisfazioni», prosegue l’ex Sassuolo, che sul momento personale sottolinea: «Sono felice di come sta andando, ma ho tanto da migliorare». Infine, una battuta sulla sfida di sabato contro il Cagliari di Rolando Maran: «Sarà una gara complicata, avremo pochi spazi e dovremo essere bravi a non concedergli il contropiede. I tifosi per noi sono una spinta in più, ci hanno aiutato moltissimo in questo inizio di stagione, sono sicuro che continueranno così», le sue parole a Inter TV.