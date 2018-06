Icardi ‘conferma’ la permanenza all’Inter: «Nainggolan, mai più contro» – FOTO

Mauro Icardi dà il benvenuto all’Inter a Radja Nainggolan e, allo stesso tempo, conferma la sua permanenza in nerazzurro

Radja Nainggolan è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Affare da 24 milioni di euro più due contropartite con la Roma, con Luciano Spalletti che finalmente ritrova il suo Ninja. Da buon capitano, Mauro Icardi ha accolto via social il centrocampista belga, ma non ha fatto solo questo…

L’attaccante rosarino, al centro delle voci di mercato, sembra togliere qualsivoglia dubbio sul suo futuro, confermando la sua permanenza al Biscione. «Benvenuto Ninja. Non ci sarà piu da lottare contro.. Da oggi lotteremo Insieme #MI9», questo il messaggio su Instagram del classe 1993, con i tifosi in festa per l’arrivo del Ninja ma non solo…