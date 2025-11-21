Inter Milan, Eranio verso il derby: «Mai facile fare un pronostico, ma l’Inter è ancora la squadra da battere. Modric? Non mi aspettavo questo. Centrocampo decisivo»

Inter Milan, Eranio verso il derby ha parlato a Tuttosport della sfida di domenica. Le sue parole nell’analisi di quello che potrà essere il match

Nel Milan Stefano Eranio ha giocato dal 1992 al 1997, facendo parte della squadra di Capello che dominava ovunque. Oggi osserva con attenzione il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri e a Tuttosport dice la sua sul derby della dodicesima giornata.

PRONOSTICO – «Come tutti i derby di Milano, non è semplice fare un pronostico. L’Inter rimane però da qualche anno la squadra da battere. Ha cambiato, poco anche in mezzo. I giocatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta di identità è avanzata».

RABIOT – «Ha colmato una zona di campo che era troppo importante per mettere dentro centimetri, esperienza e qual che gol che non fa mai male».

MODRIC – «Non me l’aspettavo così grande in tutto e che potesse incidere così tanto da subito nella squadra di Allegri».

IL CENTROCAMPO – «Il centrocampo è quello che ti dà equilibrio, geometria, qualità. Oggi il centrocampo del Milan è secondo solo a quello dell’Inter».

L’INTER – «L’Inter è forte come pensiero di calcio perché ormai ha un gioco consolidato. È un gioco che fa da anni ed è il prodotto di giocatori che hanno alzato, stagione dopo stagione, l’asticella. Il Milan ci sta arrivando».

CHI GIOCA DI MENO – «Non bisogna dimenticare Frattesi e nemmeno Ricci dall’altra parte. La forza del centrocampo in mano a Chivu si conosce e Sucic sta entrando nei meccanismi della squadra».

