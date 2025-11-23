Inter Milan, parla Barella: «Quando entri a San Siro e già dal riscaldamento senti i decibel che si alzano, è una cosa che fa venire la pelle d’oca»

Inter Milan, Nicolò Barella si racconta ai canali ufficiali del club: crescita, responsabilità e il rapporto con Chivu

Nel Matchday Programme diffuso dai canali ufficiali dell’Inter, nel giorno della sfida con il Milan, Nicolò Barella ha aperto il suo cuore raccontandosi ai tifosi. Ecco un estratto:

COSA MI DÀ PIÙ ADRENALINA PRIMA DI UNA PARTITA IMPORTANTE? – «L’esperienza aiuta a giocare con più tranquillità e consapevolezza ma l’adrenalina rimane sempre. Quando entri a San Siro e già dal riscaldamento senti i decibel che si alzano, quella è una cosa che fa venire sempre la pelle d’oca».

IN COSA MI SENTO PIÙ CRESCIUTO COME CALCIATORE OGGI? – «Sono sempre stato molto determinato. Quando ero più giovane la grinta mi è servita per distinguermi e farmi spazio. Rispetto a qualche anno fa oggi, grazie all’esperienza che ho accumulato negli anni, ho acquisito consapevolezza e vivo il calcio con lo stesso entusiasmo ma con più serenità e questo mi rende orgoglioso del percorso che ho fatto».

QUALE QUALITÀ PRENDEREI IN PRESTITO DA UN MIO COMPAGNO E DA CHI? – «Prenderei tante cose da molti compagni. Da Acerbi la mentalità, la voglia di non mollare mai, di essere sul pezzo. Da Thuram il sorriso, la sua voglia di vivere e trasmettere allegria, da Calha il tiro…e potrei andare avanti…»

