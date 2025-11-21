Inter Milan, Matteoli verso il derby di domenica: «Centrocampi decisivi. Barella-Rabiot una sfida totale. Sucic? Può diventare importante»

Inter Milan, Matteoli verso il derby di domenica analizza quella che potrà essere la partita dei nerazzurri ai microfoni di Tuttosport. Le sue parole

Vincitore dello scudetto dei record con Giovanni Trapattoni nel 1989, Gianfranco Matteoli parla della sua Inter su Tuttosport a due giorni dall’attesissimo derby di domenica sera.

CENTROCAMPI – «Sono entrambi molto forti, sarà una bella lotta in mezzo al campo, la partita si deciderà lì».

CALHANOGLU VS MODRIC – «Sono due grandi giocatori, ma attenzione, hanno bisogno degli altri centrocampisti e di tutta la squadra per rendere al meglio. Il regista diventa importante quando tutti gli altri sono coordinati e ti danno la possibilità di dare la palla in una certa maniera».

BARELLA VS RABIOT – «Sono due grandi giocatori, con caratteristiche diverse, molto importanti per le due squadre. Si è sentita l’assenza di Rabiot al Milan, quella con Barella sarà un’altra bella sfida nella sfida».

BARELLA NON HA MAI SEGNATO IN UN DERBY – «Magari è la volta buona. Lo conosco bene e anche per motivi di cuore spero possa decidere lui la gara. Tira poco? Probabilmente avrà più gusto nel dare la palla vincente al compagno».

CHI AL POSTO DI MKHITARYAN – «Deciderà Chivu, un allenatore molto bravo. A me comunque Sucic piace molto, mi sembra un giocatore valido che potrà diventare una pedina importante per l’Inter».

FOFANA – «Un giocatore con grande generosità, ma mi sembra sbagli un po’ troppo. A certi livelli chi sbaglia meno, alla fine vince».

