Nuovi progetti in casa Inter: sarà costruita una nuova palazzina all’interno della Pinetina

La Pinetina, luogo in cui l’Inter si allena, avrà presto un nuovo aspetto. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, i lavori partiranno a maggio per concludersi intorno ad aprile 2020. In questi mesi sarà costruita una nuova palazzina di fronte ai campi di allenamento: l’obiettivo è avere un vero e proprio albergo da mettere a disposizione dei giocatori e dello staff, sostituendo la foresteria che c’è attualmente. Ci sarà più privacy, ma anche le zone pubbliche saranno più ampie e spaziose.

Questa opera di rinnovamento si inserisce all’interno di un progetto più ampio che vedrà anche lo spostamento della sede del club in via della Liberazione, nel cuore di Porta Nuova. Poi, insieme al Milan, si passerà al riammodernamento dello stadio San Siro.