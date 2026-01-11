Inter Napoli, fari puntati su Calhanoglu: sarà lui ad accendere le luci del gioco nerazzurro? Il punto sulla super sfida

Inter Napoli, riflettori su Calhanoglu: il regista turco chiamato a illuminare la manovra nerazzurra. Il punto sul big match

Il Corriere dello Sport propone per Inter-Napoli un protagonista certo tra le fila dei nerazzurri. A San Siro, il compito di accendere le luci del gioco nerazzurro spetta ancora una volta a Hakan Calhanoglu. Nel big match contro il Napoli, il sogno dell’Inter di inviare un segnale forte al campionato passa inevitabilmente dai suoi piedi e dalla sua intelligenza tattica. Il turco è il vero custode delle ambizioni di Cristian Chivu, un giocatore ormai fondamentale non solo quando si tratta di ispirare la manovra con la sua qualità, ma anche per il prezioso e spesso sottovalutato apporto in fase di non possesso.



Calhanoglu taglia e cuce il gioco con la sapienza acquisita nella sua straordinaria metamorfosi da trequartista a regista puro, avvenuta attraversando il Naviglio. Proprio il tecnico Chivu ha compiuto un mezzo miracolo gestionale, restituendo serenità e centralità a un giocatore reduce da un’estate turbolenta, trascorsa tra fastidiose voci di mercato. Oggi il turco è tornato imprescindibile, una gemma rara nel panorama internazionale, tanto che all’orizzonte si profila già la possibilità di discutere un rinnovo contrattuale per blindarlo ulteriormente.

Contro il Napoli, Calhanoglu dovrà indossare l’abito delle grandi occasioni: toccherà a lui innescare rapidamente le due punte, agevolare gli inserimenti delle mezzali e guidare le marcature preventive. Ma dovrà anche confermarsi “cecchino”. Il turco ha una tradizione favorevole contro gli azzurri, puniti già quattro volte da quando veste il nerazzurro sfruttando le sue specialità: tiri dalla distanza e calci piazzati.



La sfida odierna profuma anche di riscatto personale. La voglia di cancellare il ricordo amaro del rigore sbagliato proprio contro il Napoli nella scorsa stagione (una delle due sole imperfezioni su 23 tentativi totali) sarà una motivazione extra. Calhanoglu vuole imprimere una sterzata determinante alla corsa scudetto.



Per farlo, guiderà un’Inter che in difesa ritrova Bastoni titolare accanto a Bisseck e Akanji, con Acerbi destinato alla panchina. Chivu, che deve rinunciare ancora ai lungodegenti Darmian e Dumfries, oltre al secondo portiere Martinez, recupera però Frattesi, pronto a dare il suo contributo in una notte che necessita del miglior faro turco per illuminare San Siro.

