Kwadwo Asamoah ha deciso di ripartire dall’Inter dopo anni di vittorie con la Juventus, il club nerazzurro lo ha accolto con il classico video di presentazione sui social…

Inter tra le protagoniste del mercato italiano con diversi colpi in entrata già ufficializzati e con il team mercato guidato dal direttore sportivo Piero Ausilio al lavoro per garantire a Luciano Spalletti ulteriori innesti. Tra questi c’è Kwadwo Asamoah, prelevato a costo zero dopo anni di vittorie alla Juventus e per dargli il benvenuto i nerazzurri hanno scelto una chiave ironica…

Come accaduto per Radja Nainggolan e Lautaro Martinez, l’Inter ha optato per un video decisamente particolare per accogliere l’esterno ghanese, diventato per l’occasione un paroliere. Citando il noto gioco di società Lettere e Parole, Asamoah ha giocato con il suo nome di battesimo… ecco il video in questione: