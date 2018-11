Nel triennio 2019-2022 l’Inter potrà fare investimenti che le consentiranno di avvicinarsi alle big d’Europa: la proprietà è pronta a spendere

L’Inter è pronta a tornare tra le big d’Europa: in parte lo ha già fatto la scorsa stagione, dopo aver acquisito il pass per la Champions League. Adesso, però, viene il difficile: Suning vuole allinearsi alle grandi squadre europee anche a livello economico. Sarà possibile nel prossimo triennio, 2019-2022, quando le sanzioni del Fair Play Finanziario finiranno. La società nerazzurra, infatti, potrà operare con maggior libertà in ambito mercato, permettendosi passivi che non superino i 30 milioni di euro nei tre anni.

Non ci sarà più il problema delle liste corte da presentare all’Uefa: al momento, invece, Gagliardini, Joao Mario e Dalbert non possono disputare la Champions. Questo permetterà l’inserimento di nuovi campioni all’interno della rosa: Zhang, infatti, vuole regalare ai propri tifosi almeno un paio di colpi. I nomi sono quelli di Chiesa e Barella, ma il vero sogno rimane Modric, per cui ci saranno nuovi tentativi la prossima estate. L’Inter può infatti contare su una proprietà solida, visto che il fatturato di Suning è stato di 31,2 miliardi di euro nel 2017.