Inter, oggi CdA straordinario: si parlerà di BC Partners

Tra la vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina e la sfida con la Juventus di domenica, l’Inter si concentra sulla trattativa per la cessione del club

E’ previsto per oggi un Consiglio d’Amministrazione straordinario dell’Inter con il presidente Steven Zhang in collegamento dalla Cina. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la trattativa con il fondo BC Partners per la cessione di alcune quote del club.

Secondo quanto ricostruito da Corriere dello Sport, la trattativa dovrebbe entrare nel vivo a febbraio, una volta che la due diligence verrà completata. A quel punto è possibile che venga pianificata una cessione a tappe che porti a BC Partners a prendere il pacchetto di maggioranza della società