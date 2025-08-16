Inter Olympiacos 2-0, Chivu conferma la crescita: la sintesi dell’amichevole

E alla fine l’amichevole Inter Olympiacos termina per ben 2-0 in favore dei nerazzurri, Chivu conferma la crescita, ecco quindi il racconto dell’amichevole

Chivu termina al meglio il proprio campionato e Inter Olympiacos termina 2-0, parliamo – naturalmente – dell’amichevole giocata al San Nicola di Bari questa sera. I gol di Federico Dimarco e Marcus Thuram hanno confermato la crescita della squadra meneghina a pochi giorni dall’inizio del campionato.

La partita si è accesa fin da subito, con le due squadre che hanno cercato di rendersi pericolose. Al 10′, l’Olympiacos ha provato a sbloccare il risultato con un colpo di testa di Kalogeropoulos, che è finito alto, e poco dopo con un tiro di Strefezza. La risposta dell’Inter non si è fatta attendere: al 16′ è arrivato il vantaggio nerazzurro. Una splendida azione avviata da Thuram, che ha servito Lautaro Martinez. Il capitano, con grande generosità, ha appoggiato la palla per Dimarco, che con un preciso tiro di sinistro ha fulminato Tzolakis per l’1-0.

Dopo il gol, la squadra di Chivu ha preso fiducia, sfiorando il raddoppio con Lautaro e Pavard, mentre i greci hanno continuato a pungere con Strefezza. Il primo tempo si è concluso sull’1-0, con l’Inter che ha dato l’impressione di essere in totale controllo del gioco.

Il copione della gara non è cambiato nella ripresa. Al 51′, Lautaro Martinez ha avuto un’ottima occasione per segnare ma ha sprecato calciando alto da pochi metri. Solo due minuti più tardi, però, è arrivato il raddoppio: Thuram ha condotto un contropiede fulmineo e ha servito Dumfries sulla destra. L’olandese ha calciato, ma la respinta di Tzolakis è stata colta da Thuram, che con un tocco di puro opportunismo ha insaccato il 2-0.

Nel finale, il tecnico nerazzurro ha dato spazio anche ai giovani. Pio Esposito e Bonny si sono dimostrati subito vivaci, creando diverse occasioni, mentre Bisseck e Luis Henrique hanno completato il giro di cambi. L’Inter ha mantenuto il doppio vantaggio fino al fischio finale. Il successo ha regalato grande entusiasmo al pubblico e ha confermato i progressi della squadra nerazzurra, ora pronta ad affrontare le prime sfide ufficiali della nuova stagione di Serie A.