Inter, Oriali: «Volevo tornare ed è successo. Mercato? Speriamo di allargare la rosa»

Lele Oriali ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo ritorno all’Inter e del mercato che i nerazzurri intendono fare a gennaio. Le parole della leggenda del club.

RITORNO – «Era il mio desiderio, quello di ritornare ed è capitato. Con l’avvento di Beppe Marotta c’è stato subito un incontro tantissimi mesi fa, verso novembre/dicembre dell’anno scorso. Per me era come un ritorno a casa avendo vissuto alla Pinetina per più di 30 anni. Non vedevo l’ora, è successo e ne sono molto felice».

NAZIONALE E INTER – «La scelta tra Inter e Nazionale? Non è stata facile, ma è stata condivisa con Gravina e Mancini. Tutti insieme abbiamo deciso di poter continuare sia con la Federazione che con l’Inter fino agli Europei, poi deciderò cosa fare. Ma devo ammettere che è un impegno gravoso, importante ma piacevole e coinvolgente e mi dà molte soddisfazioni».

MERCATO – «Siamo contenti di chi abbiamo: c’è un grande gruppo, siamo diventati squadra ed è merito dei giocatori. Poi alla guida c’è un fuoriclasse, che riesce sempre ad ottenere il meglio. A gennaio? A noi interessa che arrivi qualcuno che sappia che qui c’è da pedalare, da lavorare e da sacrificarsi per la causa, gli obiettivi ci sono»