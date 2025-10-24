Inter, Pandev: «Bonny e Pio Esposito il futuro dei nerazzurri. Chivu? Da allenatore mi ha sorpreso. Ecco con chi vedo delle somiglianze»

Inter, Pandev ai microfoni de ‘La Repubblica’ analizza il momento dell’Inter e si sofferma anche su Chivu e su alcuni giocatori.

Ai microfoni de La Repubblica Goran Pandev è ritornato sulla sua esperienza in nerazzurro esaltando anche Chivu.

ANEDDOTO SUL TRIPLETE – «Uno su tutti: la semifinale con il Barcellona nel 2010. All’andata mi faccio male, provo a recuperare per il ritorno, non ci riesco. Vado da Mourinho e lui, invece di preoccuparsi, sghignazza: aveva già pensato di far giocare Chivu esterno d’attacco. È andata bene, visto che ci è toccato difendere, specialmente dopo l’espulsione di Motta. La carbonara prima delle partite? Verissimo. All’inizio mi stupivo. Alla Lazio andavamo avanti a bresaola. Ma quell’Inter era un gruppo di campioni, per cui conta più la serenità rispetto ai cinquanta grammi di peso in meno».

SI IMMAGINAVA CHIVU DA ALLENATORE? – «Allora no, lo confesso. Ma aveva carisma. Devi averlo per essere capitano della Romania. In cosa ricorda Mourinho? Nella comunicazione, tanto coi calciatori quanto con la stampa. È abile, ironico, efficace».

BONNY – «Nei miei ultimi mesi da calciatore, a Parma, abbiamo giocato insieme. Era giovane, ma già grande. Lui e Pio Esposito sono il futuro dell'Inter, ma anche il presente. E insieme funzionano».