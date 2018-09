Handanovic furioso: «Gol del Parma irregolare e rigore clamoroso per noi!»

Samir Handanovic non ci sta: ecco le parole del portiere dell’Inter dopo il ko contro il Parma

Inter-Parma è terminata 0-1, i nerazzurri non riescono a trovare continuità. E non mancano le recriminazioni, ecco le parole del portiere Samir Handanovic ai microfoni del canale ufficiale: «Abbiamo attaccato tutta la partita senza riuscire a sbloccarla, poi abbiamo preso il gol: dovevamo fare di più sottoporta, sarebbe stato tutto diverso ma questo è il calcio. Martedì abbiamo un’altra occasione, dovremo trovare il fuoco dentro per superare questo periodo».

Continua Samir Handanovic: «Abbiamo raccolto meno di quanto seminato, anche se non credo nella casualità: dobbiamo resettare tutto e ripartire immediatamente, vogliamo vincere e fare qualcosa di più». Infine, lo sloveno attacca la direzione arbitrale: «Il tiro non l’ho visto partire: avevo un calciatore del Parma davanti a me per cui il gol non è regolare. Non aggiungo altro, non cerchiamo altro ma chi è al Var deve vedere. C’era anche un rigore clamoroso per noi, si è fatto finta di nulla».